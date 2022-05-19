Kadıköy'deki 19 Mayıs töreninde MHP'liler CHP'lilere saldırdı: Bir kişinin burnu kırıldı

İstanbul'da Kadıköy İskelesi'ndeki Atatürk anıtı önündeki çelenk sunumu sırasında iddiaya göre MHP Kadıköy İlçe Teşkilatı mensubu grup bir CHP'liye saldırdı.

Saldırı sonrasında CHP'li ismin burnu kırıldı, yüzünde ve gözünde şişlikler meydana geldi.

MHP'li grubun polisle de gerginlik yaşadığı öğrenildi. Bazı görgü tanıkları MHP'lilerin polislere de vurduklarını iddia etti.

CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin KRT'ye yaptığı açıklamada, "Bizim arkadaşımızla münakaşaya giriyorlar. Münakaşa sonrası 4-5 kişi arkadaşımıza saldırıyor. Arkadaşımızın burnu kırıldı, arkadaşımızı darp ettiler" dedi.

CHP'li Narin karakolda olduğunu, sürecin takipçisi olacağını belirterek, "Gerekçe ve neden ne olursa olsun, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladığımız bir günde kimsenin hakkı değil. Hele hele bir partilimize 4-5 kişi saldırıp şiddet uygulaması hiç hoş değil. Şiddet manzaraları bizim en çok rahatsız olduğumuz konulardan. Ama işte Milliyetçi Haraket Partisi'nin geleneği bu" ifadelerini kullandı.