Kadıköy'de taksici tacizi: 'Tenha yerlere götürmeye başladı, kenara çekip döveyim mi seni' dedi

İstanbul Kadıköy'de gece saatlerinde evine gitmek üzere taksiye binen 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Deniz Gülten takside tacize maruz kaldı. Sözlü tacize uğrayan genç kadın, taksici istemediği yerlere doğru gidince camları yumruklayarak kurtuldu.

İstanbul Kadıköy'de 24 Temmuz gecesi yaşanan olayda, özel bir şirkette çalışan 23 yaşındaki Deniz Gülten gece 02:14 sıralarında iş yerinden çıktı.

Taksici iddiaya göre ilk olarak kısa mesafe diyerek almak istemedi. Daha sonra, taksisine aldığı genç kadına küfür etmeye başladı. İddiaya göre taksimetreyi de açmadı. Genç kadını dövmekle tehdit etti. Kapıları kilitleyip aracı farklı güzergâha sürdü. Genç kadın camları yumruklayınca bir an da durup onu indirdi ve hızla kaçtı.

'Başkası olsa kesin döverdi, bir güzel döveyim mi seni'

Sabah gazetesine konuşan Deniz Gülten yaşananları şu sözlerle anlattı;

"Ben gece çıkıyorum işten. Ev Kadıköy'de yakın bir mesafede ama yine de gece olduğu için taksi tercih ettim.

Taksici yakın mesafe diye küfürler edip söylenmeye başladı. Hızla aracı kullanıyor oraya buraya savrulmaya başladım. Bana seni başkası olsa kesin döverdi. Kenara çekip bir güzel döveyim mi seni ? Bana hayat kadını gibi laflar etti. Korkmaya başladım.

Çok tedirgin oldum o sırada beni tenha yerlere götürmeye başladı. Daha da korktum. Haberlerde gördüğüm kadınlar gibi öldürüleceğim zannettim. Birilerini aramak istedim şarjım bitti. İyice tedirgin oldum. Beni indir diye yalvardım ağladım."

'Öldürüleceğimi zannettim'

"Ne yaptıysam durmadı beni asla indirmedi" diyen Gülten, şöyle devam etti:

"Sonra camları yumruklamaya başladım. Belki biri dışardan görür yardım eder diye. Bunu yapınca korktu biraz kenara çekti beni indirdi hızla olay yerinden uzaklaştı.

Bir markete gittim ağlaya ağlaya durumu anlattım onlar beni evime bıraktı. Ertesi gün gidip şikayetçi oldum.

Umarım o taksici bulunur ve başkalarına daha kötüsünü yapmaz. Çok korktum; öleceğim, öldürüleceğim zannettim."