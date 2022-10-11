Kadıköy'de patlamanın olduğu yerde gece yarısı havai fişek patlamaları

Kadıköy Fikirtepe'de geçtiğimiz gün patlamanın yaşandığı yerin yakınlarında dün gece geç saatlerde üst üste hava fişek atıldı.

Haber Merkezi

İstanbul'un Kadıköy ilçesi Fikirtepe Mahallesi'nde patlamanın yaşandığı ve 1'i çocuk 3 kişinin yaşamını yitirdiği binanın yakınlarında dün gece saatlerinde art arda hava fişek fırlatıldı.

Görgü tanıklarının iddiasına göre, hava fişekler bölgeye iki araçla gelen kişiler tarafından fırlatıldı. Bir rezidansın hemen yanında fırlatılan havai fişekler, dairelerinin hizasında patladı.

Hava fişekleri patlattıktan sonra kaçan araçları bir süre sonra polislerin durdurduğu, ancak sonra yollarına devam ettikleri aktarıldı.

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