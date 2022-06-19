Kadıköy'de otomobil otobüs durağına daldı: 1'i ağır 5 yaralı

İstanbul'da Kadıköy D-100 karayolu Pendik istikameti Kozyatağı Metro mevkiinde kaza meydana geldi.

İddiaya göre, D-100 karayolu Pendik istikametinde seyir halinde olan Kadircan Ç. Kontrolündeki 34 AR 2953 plakalı Opel marka otomobil sürücüsü D-100 karayolunda makas attığı sırada kontrolünü kaybederek, Mustafa Kemal Şahin kontrolündeki 34 FJD 454 plakalı Citroen marka otomobile çarparak kazaya sebep oldu.

Makas atan sürücü Kadircan Ç’nin, M. Şahin kontrolündeki otomobile çarpmasıyla, Şahin’in kontrolündeki otomobil, Kozyatağı Metro Durağına daldı. Durakta o sırada otobüs bekleyen 2 kardeş çarpmanın etkisiyle yaralandı. (İHA)