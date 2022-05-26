Kadıköy’de metruk binada çökme meydana geldi, 3 araç hasar aldı

İstanbul Kadıköy'de metruk bir binanın yıkımı esnasında duvarın çökmesi sonucu o sırada caddede yer alan 3 araç hasar aldı. Büyük gürültü üzerine dışarı çıkan çevre halkıysa korku dolu anlar yaşadı.
İHA'nın bildirdiğine göre Kadıköy Rıhtım Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir binanın saat 17.00 sıralarında bir duvarı çöktü.
Olayı gören yurttaşlar polis, itfaiye ve ambulans ekiplerine haber verdi. Olayda yaralanan ve ölen olmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
Yıkım çalışmaları sırasında çöken alan havadan görüntülendi.