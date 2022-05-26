Kadıköy’de metruk binada çökme meydana geldi, 3 araç hasar aldı

İstanbul Kadıköy'de metruk bir binanın yıkımı esnasında duvarın çökmesi sonucu o sırada caddede yer alan 3 araç hasar aldı. Büyük gürültü üzerine dışarı çıkan çevre halkıysa korku dolu anlar yaşadı.

İHA'nın bildirdiğine göre Kadıköy Rıhtım Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir binanın saat 17.00 sıralarında bir duvarı çöktü.

Olayı gören yurttaşlar polis, itfaiye ve ambulans ekiplerine haber verdi. Olayda yaralanan ve ölen olmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.