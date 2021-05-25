Kadıköy'de İkizdere için protesto gerçekleştirildi

İstanbul Kadıköy'de, Rize'nin İkizdere ilçesindeki taşocağı projesine karşı İkizdere Dernekler Federasyonu (İDEF) tarafından protesto düzenlendi.

İDEF Başkan Yardımcısı Musa Yılmaz yaptığı basın açıklamasında "İkizdere ilçesinde açılmaya çalışılan taşocağına karşı 35 gündür sürdürdüğümüz mücadelemiz devam etmektedir" dedi.

Yılmaz, "Küresel ısınmayla iklim değişikliğinin yaşandığı bu yüzyılda İkizdere vadimiz gibi vadiler insanlığa yaban hayatına can suyu olacak vadilerimizdendir. İkizdere Vadisi, UNESCO'nun dünya üzerinde 254 tane vadiden 53'üncü sırada olduğunu açıkladığı bir vadidir" ifadelerini kullandı.

Kadıköy'de İkizdere protestosu