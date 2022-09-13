Kadıköy’de iki işçi servisi çarpıştı: 'O an bir şey düşünemedim'

Kozyatağı Mahallesi'nde meydana gelen kazada iddiaya göre; Ersan Ersoy yönetimindeki servis minibüsü, Kadıpaşa Sokak’tan Hilmi Paşa Sokak’a çıktığı sırada Serkan Mert yönetimindeki servis minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle Serkan Mert’in kullandığı minibüs yan yattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DHA'nın haberine göre, sağlık ekipleri yan yatan minibüsteki yaralı Hande Erikli’yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Erikli’nin tedavi altına alındığı, hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Polis, kaza nedeniyle çevrede önlem alırken, sokak bir süre trafiğe kapandı. Kazaya karışan araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

'O an bir şey düşünemedim'

Yan yatan minibüsteki Burak Gülsever, "Gelişini gördüm. O kadar hızlı geliyordu ki, bize çarpmasıyla yola uçtuk. Aracımız yan yattı. Kadın kafasını vurdu. O an bir şey düşünemedim. Şoktayım" dedi.