Kadıköy'de basın açıklaması: Mafya düzenine teslim olmayacağız

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB İstanbul şubeleri "Baskı, sömürü, mafya düzenine teslim olmayacağız" başlıklı bir basın açıklaması düzenledi.

Kadıköy Süreyya Operası önündeki basın açıklamasında ülkenin sermaye-devlet-mafya sarmalında devam eden kirli ilişkilerin ortaya saçıldığı kritik bir dönemden geçtiği belirtildi.

"Sermaye düzeni bütün yönleri ile çürümüş ve çöküşe geçmiştir" denilen açıklamada, hukuk dışı yol ve yapıların güçlendiğine hukuktan uzaklaşıldığına dikkat çekilerek mücadele çağrısı yapıldı.

Açıklamada "Emek ve meslek örgütleri olarak, bir yandan Emeğin Türkiye’si için mücadeleyi büyütürken, diğer yandan son günlerde ortaya çıkan tüm kirli ilişkilerden hesap sorulması için, her türlü baskıya rağmen demokratik haklarımızı kullanmaktan vazgeçmeyeceğimizi, mücadeleyi yürüteceğimizi ilan ediyor, hükümeti istifaya çağırıyoruz" denildi.