Kadıköy'de 4 katlı binada yangın: 20 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

Kadıköy'ün Osmanağa Mahallesi Tayyareci Sami Sokak içerisinde saat 07.00 sıralarında 4 katlı bir binanın ilk katında yangın çıktı. Henüz nedeni bilinmeyen yangına, başta Kadıköy itfaiyesi olmak üzere çevredeki ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı. Alevlerin söndürülmesinden sonra dairede kalan gençlerden 20 yaşındaki Y.G.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Dairede 8 gencin kaldığı ve yangından hemen sonra çıktıkları öğrenilirken, yangında yaşamını yitiren Y.G.'nin cenazesi ambulansa taşınarak Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.