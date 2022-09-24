Kadıköy Belediyesi'nde imzalanan TİS'in ardından çağrı: 'İrademizin yok sayılmasına karşı mücadeleye'

İstanbul Kadıköy Belediyesi’nde Haziran’dan beri devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 22 Eylül Perşembe günü uzun süren toplantı sonucunda sonuçlandı.

İşçilerin 3 ay önceki ekonomik koşullara göre hazırladığı taslaktaki ücretlerin altında bir taban ücrete anlaşan SODEMSEN ve Genel- İş sendikası yetkilileri geçtiğimiz hafta 6 aylık zam oranları ve yüzde 50 enflasyon farkı maddelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı almıştı.

Belediyede çalışan işçiler, hayat pahalılığının arttığı ve ücretlerin sürekli eridiği bir dönemde yapılan zamların nefes aldırmaktan uzak olduğunu söylüyordu. Konuyla ilgili Kadıköy Belediyesi işçilerinin de yer aldığı Patronların Ensesindeyiz (PE) Belediye Emekçileri Dayanışma Ağı bir açıklama yaparak bu zamlarla emekçilerin geçinmesini kimsenin beklememesini, belediye işçilerinin örgütlenip haklarını birlikte savunması için mücadele edeceklerini belirtti.

'İrademizi yok sayanlara karşı birlikte mücadele edelim'

PE Belediye Emekçileri Dayanışma Ağı tarafından yapılan değerlendirme şöyle:

“Geçtiğimiz aylarda belediyelerde yapılan Toplu İş Sözleşmelerine bakınca, açlık sınırında yaşamaya mahkum edildiğimiz bir tablo ortaya çıkıyor. Belediye işçileri, sendikalarda örgütlenerek enflasyonun altında ezilmediği, insanca yaşayabileceği koşullarda sözleşmeler imzalamak isteseler de hem patron tarafının emekçinin hakkını gasp etmek istemesi hem de sendika yönetimlerinin yetersizliği sonucunda kötü sözleşmelerin bedelini ödemek zorunda kalıyor. Bizler bu cendereden kurtulmak ve haklarımızı birlikte aramak için PE Belediye Emekçileri Dayanışma Ağı’nı kurduk. İşçilerin sürekli toplu sözleşme masalarında arkadan iş çevrildiği, düşük ücretleri ve yetersiz sosyal hakları kabul etmek zorunda kaldığı ve iradesinin hiçe sayıldığı bu tabloya karşı emeğimize, ekmeğimize örgütlenerek sahip çıkmalıyız. Gelin, PE Belediye Emekçileri Dayanışma Ağı’nda örgütlenelim, haklarımızı alalım, dayanışmayı büyütelim.

PE Belediye Emekçileri Dayanışma Ağı’na aşağıdaki sosyal medya sayfalarından ulaşabilir, verilen mücadelelerin içeriğinden haberdar olabilirsiniz:

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