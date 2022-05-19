Kadıköy Belediyesi çalışanları gözaltına alınmıştı: 'Sabit fiyat tarifesi' iddiası

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen Kadıköy Belediyesi merkezli soruşturma kapsamında, "örgütlü olarak rüşvet almak, vermek, aracılık etmek ve resmi belgede sahtecilik" suçlarına karıştıkları iddiasıyla 17 Mayıs'ta gözaltına alınan isimlerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

NTV'nin iddiasına göre söz konusu rüşvet işlemenin sürekli döndürülebilmesi için 2 evreli bir sistem kurulmuştu.

Habere göre şebeke, "taktiksel aşama" denilen birinci evrede, işletme sahipleriyle tanışma, sahte ihbarda bulunma, denetim yapma ve maddi menfaat talep etme konularını gerçekleştiriyor. İkinci aşamada ise "operasyonel evre"ye geçilerek bilgi sızdırma, sahte delil ve belge üretme işlemleri yapılıyor.

Birçok şüphelinin itirafçı olmayı kabul ettiği öne sürülen soruşturma kapsamında, zabıta, mühendis ve diğer belediye personellerinin, göz yumdukları ya da cezai işlem yapmadıkları bazı konularda sabit fiyat tarifesi uyguladıkları iddia edildi.

Yapılan tespitlere göre inşaat ruhsat onayı için 30 bin, çatı tadilatına 10 bin, izinsiz beton dökmeye 1500, hafriyat işi için 1000 ve vinç kurmaya ise 500 lira sabit rüşvet isteniliyor.

224 kişi hakkında gözaltı kararı

Soruşturma kapsamında Kadıköy Belediyesi'nde görevli 48 zabıta memuru ve 6 gıda denetim mühendisinin de aralarında bulunduğu 224 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, İzmir, Adana, Kocaeli ve Şırnak'ta düzenlediği eş zamanlı operasyonda zanlılardan 194'ünü gözaltına almıştı.

30 ismin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtiliyor.