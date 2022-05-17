Kadıköy Belediye Başkanı'ndan operasyonla ilgili açıklama: 'Ne olduğunu net olarak bilmiyoruz'

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, söz konusu operasyonla ilgili ilk kez konuştu.

Tele1'den Enver Aysever'in sorularını yanıtlayan Odabaşı, şunları kaydetti:

'Gözaltına alınanların sadece küçük bir kısmı belediye personeli'

"Gözaltına alınanların sadece küçük bir kısmı belediye personeli. Kasap da var içinde. Bir kasap da gözaltına alınmış, bar sahibi alınmış. Hala ne olduğunu net olarak bilmiyoruz. Tekrar söylüyorum, 'şu gerekçeyle, şu arkadaşlar gözaltına alındı' diye bir bilgi yok. Eğer böyle bir şey varsa keşke Emniyet ve savcılık bizimle işbirliği yapsaydı, biz de eğer bu tür işlemler varsa onlara yardımcı olsaydık. Bize gelen bir bilgi yok. Bir bilgi olmadan yorum üzerine konuşuyorum, ne kadar doğru bilmiyorum.

'Bize bilgi verebilirlerdi'

Sayın Genel Başkanımız ısrarla bu tür operasyonların belediyelere yapılacağını söylüyor. Biz de 'Böyle bir operasyon olabilir, ama neden bize yapsınlar?' diye düşünüyorduk. Kimseyi de suçlayacak, zan altında bırakacak bir şey söylemiyorum. Gözaltı emrini veren de hukukçu, ben de hukukçuyum. Bir telefonla çağırıp bunların ifadeleri de alınabilirdi, belki bize bilgi verilirdi biz de belediyede soruşturma başlatabilirdik. Bunların hiçbiri olmayınca 'Bu iş acaba siyasi mi?' noktasına geliyoruz.

'Şerdil Dara Odabaşı olarak verilmeyecek hesabım yok'

Ben kendimden eminim, görevimin başındayım. Şerdil Dara Odabaşı olarak verilmeyecek hesabım yok. Kadıköylünün hakkını aramaya, Kadıköylünün çıkarını korumaya devam edeceğim, bedeli ne olursa olsun."