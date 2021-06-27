Kadıköy Anadolu Liseliler yıkıma karşı buluşuyor

Kadıköy Anadolu Lisesi (KAL) öğrencileri ve mezunları, okullarının İstanbul Valiliği'nin Dünya Bankası’yla yaptığı proje-ihale kapsamında önümüzdeki günlerde yıkılacak olmasına ilişkin açıklama yaptı.

Okulun bulunduğu arazinin rant projelerine açılacağı endişesi içinde olduklarını belirten KAL'lılar, yıkım projesine karşı yarın saat 11.00’de okul önünde basın açıklaması yapacaklarını duyurdu.

Açıklama şöyle:

Eski adıyla Maarif Koleji, şimdiki Kadıköy Anadolu lisesi (KAL) YIKILIYOR !

Kadıköy Moda'da ,deniz manzaralı geniş bir arazi üzerine kurulu Kadıköy Anadolu Lisesi (KAL) İstanbul Valiliği'nin Dünya Bankası’yla yaptığı proje-ihale kapsamında önümüzdeki günlerde yıkılacak.

Türkiye de gerçekleştirilen diğer büyük proje ve ihaleler gibi bu projelendirme ve ihale işinde de binanın tarihi geçmişine, yeşil alanlara dokunulacağı, okul binası için o geniş arazinin küçük bir bölümü kullanıldıktan sonra geri kalan arazinin rant projelerine açılacağı endişesi içindeyiz.



En önemlisi de, geçmişten bu yana, öğrencilerin okul başarısının yanında, sosyal kültürel faaliyetleri, kulüp çalışmaları, haksızlıklara karşı çıkan muhalif duruşuyla öne çıkan KAL ruhunu, KAL geleneğini yok edilmek istenildiğini düşünüyoruz. Bu kapsamda öğrencilerin büyük bir kısmının Kadıköy dışındaki okullara gönderilerek, öğrencilerin bu mekanla olan bağının, birlikteliğinin, dayanışmasının yok edilmeye çalışıldığı endişesi içindeyiz.

Bugüne kadar büyük bir gizlilikle yürütülen ve kamuoyunda tartışılmayan bu proje ve ihale sürecinin, öğrencilerin büyük bölümünün Göztepe’deki bir ortaokula gönderilmesiyle ilgili taşınma masraflarının velilerden istenmesiyle son aşamaya geldiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Tarihsel hafızanın, KAL geleneğinin, kültürün yok edilmesine karşı öğrenciler, veliler, okulun eski mezunları başta olmak üzere, eğitim ve çevre hakkına sahip çıkan kurumlarla birlikte Pazartesi günü saat 11.00 de KAL önünde olacağız.

Eğitim ve çevre hakkına sahip çıkan herkesi, ilgili kurum ve kuruluşları Pazartesi günü saat 11.00’de okul önünde yapılacak basın açıklamasına çağırıyoruz.

KAL Öğrencileri, Mezunları ve Öğrenci Aileleri

Tarih: 28.06.2021 – Pazartesi

Saat: 11.00

Yer: KAL Önü (Adres: Caferağa Mah. Doktor Esat Işık Cd. No.68 Kadıköy)

Kadıköy Anadolu Lisesi (Maarif Koleji)

Kadıköy Anadolu Lisesi (kısaca KAL veya eski adıyla Kadıköy Maarif Koleji) İstanbul'un Kadıköy ilçesi Moda semtinde 1955 yılında kuruldu.

Ulusal Kalite Başarı ödülüne sahip ilk öğretim kurumu olan KAL, aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesinin her yıl verdiği en çok öğrenci gönderen okul olarak Ragıp Devres ödülüne en çok hak kazanan okul oldu.

KAL, İstanbul'un tek maarif kolejidir. İlk on yıllık eğitim süresi boyunca öğretim yapılan bina Kapusen tarikatına ait bir manastırdır. Okul ilk mezunlarını 1961-62 öğretim yılında vermişti. Okul, 2012'de öğrencilerinin yüzde 90,3'ünün üniversiteye yerleşmesiyle en başarılı anadolu lisesi seçilmişti.