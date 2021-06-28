Kadıköy Anadolu Liseliler boyun eğmiyor!

Kadıköy Anadolu Lisesi (KAL) öğrencileri, mezunları ve velileri okullarını ranta kurban etmeyi hedefleyen projeye karşı bugün bir araya geldi.

İstanbul Valiliği’nin Dünya Bankası’yla imzaladığı ihale kapsamında önümüzdeki günlerde yıkılması öngörülen KAL öğrencileri okul önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Yıkım projesiyle yalnızca binanın değil lisenin ruhu ve geleneğinin da hedef alındığını vurgulayan öğrencilere milletvekilleri, siyasi partiler, sendikalar ve stk'lardan temsilciler de destek geldi.

Öğrenci velileri adına açıklama yapan Gülizar Tuncer, okulun Kadıköy Moda'da deniz manzaralı geniş bir "arazi" üzerine olduğuna dikkat çekerek "Bugüne kadar ilgililerce açıklıkla tartışılmayan bu proje ihale ve yıkım sürecinin öğrencilerin büyük bölümünün Göztepe'deki bir ortaokula gönderilmesiyle ilgili taşınma masraflarının velilerden istenmesiyle son aşamaya geldiğini öğrenmiş bulunmaktayız" dedi.



KAL öğrencileri adına açıklama yapan öğrenciyse şunları kaydetti:

“Okulumuzla ilgili proje-ihale-yıkım süreci açık biçimde bizimle paylaşılmadığı için elimizde yanıttan çok soru var. Biz Kadıköy Anadolu Lisesi'nden öğrenciler olarak bugün, cevaplanmayan sorularımızın cevabını aramaya geldik. Sırayla soruyoruz; okul binası depreme dayanıklı değilse, çürük raporundan neden bahsedilmiyor, çürük raporu mevcutsa niçin güçlendirme değil yıkım yoluna başvuruluyor? Güçlendirme için gerekli koşullar mevcut değilse ve yıkım olacaksa, proje niçin daha önce okulun sitesinde yayınlandığı gibi 'pansiyon ve eğitim hizmetleri kesintiye uğramaksızın tek bir öğrenci dışarıya gönderilmeksizin' aşamalı yıkım ve inşaat yapımı olarak sürdürülmüyor? 30 dönümlük okul arazisindeki yenileme, öğrenciler kampüsten çıkmadan yapılabilecekken ve bunun sözü önceden verilmişken, niçin bir kısmımız Kadıköy'de bile olmayan Göztepe’deki Halil Türkkan Orta Okulu’na, bir kısmımız İstanbul Kadıköy Lisesi'ne gönderiliyoruz? Niçin 2017'de 2 sene sonra bitecek taahhütüyle boşaltılan ancak 2020'de yıkımı gerçekleşen yatakhanemizin yapımına uzaktan eğitim sürecinde başlanmadı? Neden bizler okul kapısından içeri alınmazken, okula girişimiz yasaklanmışken okulumuz paralı otopark olarak kullanılıyor?”

'KAL ruhu haksızlıklara karşı boyun eğmemeyi öğretti'

Okullarının depreme karşı dayanıklı hale getirilmesini istediklerini ancak söz konusu proje kapsamında okulun bölüneceğine dikkat çeken öğrenciler "Okul binasından taşınacak olsak bile arkadaşlarımızla aramıza kilometreler girmesini istemiyoruz. Bunun için Kadıköy’de ve hep birlikte aynı okulda eğitime devam ederek, KAL ruhunu yaşamak ve yaşatmak istiyoruz." dedi. Öğrencilerin açıklaması şöyle devam etti:

"Okulumuzun geçmişten bugüne kalan tarihi mirası, KAL kültürü ve geleneği bize haksızlıklara karşı boyun eğmemeyi öğretti. Bugün okul idaresinin bizi sürüklemeye çalıştığı bilinmezlik ve boşluğa mahkum olmayacağız. Ayrıca öğrencileri ve velileri arayarak, 'uyarı' adı altında tehdit mesajları göndererek, kendi sorunlarımızı dile getireceğimiz basın açıklamamızı, demokratik hakkımızı kullanmamızı engellemeye çalışan okul idaresine de buradan sesleniyoruz: Kadıköy Anadolu Lisesi bizlerle güçlü, birlikte güçlü, KAL ruhu yaşıyor, yaşatacağız!”