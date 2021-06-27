KADEM'den 'silah görüntüleri' açıklaması: TRT belgeseli için çekim aksesuarları

Odatv, KADEM Vakfı’na ait Ataşehir Kız Öğrenci Yurdu’nun içinden çıkarılan silahların bir kamyona taşındığı iddiasına ilişkin görüntüler yayımladı.

Haberde "kız öğrencilerin yurda giriş-çıkış yaptığı sırada, iki kişinin, yurdun içinden silahları alıp yurt önündeki duvara yasladığı görüldü. Silah dışında, kalkan, çelik yelek ve kutu içinde mühimmatlar olduğu da anlaşıldı. Silahların taşınmasına tanık olan, çevre sakinleri ve öğrenciler uzun menzilli, ağır silahları görünce şoke oldu" ifadeleri yer aldı.

KADEM'den açıklama: İftira haberciliği

Haberin ardından bir açıklama yayımlayan KADEM, görüntülerin TRT'nin çektiği bir belgeselin setinden olduğunu belirterek konuyla ilgili hukuki yollara başvuracaklarını bildirdi.

"İftira haberciliğine cevaben" başlığıyla yazılı bir açıklama yapan KADEM "Sözkonusu silahlar gerçek olmayıp TRT tarafından çekilen ve terör örgütü FETÖ'yü anlatan bir belgesel için kullanılan imitasyon çekim aksesuarlarıdır" diye belirtti.

KADEM'in açıklamasında binada pandemi nedeniyle bir yıldan uzun süredir öğrenci bulunmadığı belirtilerek "Emniyet birimlerinin bilgisi ile mahalle sakinlerinin gözü önünde tamamlanan çekimlerde kullanılan set malzemelerinin taşınma görüntüsünü 'gizli bir silahlanma hareketi' gibi göstermek akıl ve mantık dışıdır" denildi. Sözkonusu haberle yapılanı "siyasi ajandası bulunan bir algı operasyonu" diye niteleyen KADEM "hukuk önünde hesaplaşacağını" duyurdu.

ODA TV'nin iftira haberciliğine dair açıklamamız: pic.twitter.com/MRxMczANcW — KADEM (@kademorgtr) June 27, 2021

Sözkonusu görüntüler şöyleydi: