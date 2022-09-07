Kaçırılan Orgill şirketinin varisi ölü bulundu

ABD'nin en büyük bir toptan dağıtım şirketlerinden olan Orgill’in sahibi milyarder Joseph Orgill’in torunu Eliza Fletcher'ın koşu yaptığı sırada kaçırıldığı ortaya çıkmıştı. Fletcher'ın cansız bedeni bulundu.

İki çocuk annesi ve anaokulu öğretmeni olan 34 yaşındaki Fletcher, Tennessee eyaletindeki Memphis Üniversitesi kampüsü yakınlarında Cuma sabahı erken saatlerde koşu yaparken kaçırılmıştı.

Polis, güvenlik kamerası görüntülerinde bir adamın Fletcher'ı zorla siyah bir araca bindirirken görüldüğünü söylemişti.

Olay yerinde Fletcher’a ait cep telefonu ve şüpheli 38 yaşındaki Cleotha Abston'a ait olduğu düşünülen bir çift terlik bulunmuştu. Abston Cumartesi günü gözaltına alınmıştı.

Memphis Polis Departmanı Pazartesi günü Abston'un kardeşinin evinin yakınlarında bir kadına ait cansız bedenin bulunduğunu açıklamıştı. Salı günü polisten yapılan açıklamada cesedin Eliza Fletcher'a ait olduğunun belirlendiği duyuruldu.