Kaçırılan eski Furkan Vakfı yöneticisi konuştu: '7 milyon dolarlık senet imzalattılar'

Eski Furkan Vakfı yöneticisi Koray Sarısaçlı'nın geçen yıl 8 Eylül'de 4 kişi tarafından kaçırılıp, 13 gün işkence edilmesine ilişkin açılan dava kapsamında Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul dün tutuklanmıştı. 2021’yılına kadar bu grubun içerisinde yer alan Koray Sarısaçlı ilk kez konuştu.

Vakfın yönetim kurulu üyesiydi

OdaTV'den Ersin Eroğlu'nun haberine göre, Koray Sarısaçlı Furkan Vakfı’na 2000’de katıldı. Sarısaçlı 2003-2007 yılları arasında ise vakfın yönetim kurulu üyesiydi. Alparslan Kuytul tarafından son dönemde sürekli tehdit edildiğini ve 8 Eylül’de Furkancı 4 kişi tarafından kaçırılarak 13 gün işkence edildiğini iddia eden Koray Sarısaçlı yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Adana’da yaşayan bir iş adamıyım. Geçen yıla kadar eşimle birlikte Furkan Vakfı’na gidiyordum. Alparslan Kuytul benden sürekli maddi yardım talep ediyordu. Maddi yardımları kestiğim anda ailemle tehdit ediyordu. Bu konuda sorun yaşadığımız bir dönemde geçen yıl 8 Eylül’de saat 17.30 sıralarında, Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde işyerimden çıkarken yüzünü bez parçasıyla gizlemiş, eldivenli kişilerce otomobile bindirilerek kaçırıldım. Beni kaçıranlar hazırlıklıydı. Elektroşok cihazı verdiler, ellerimi bağladılar. Benim yanımda çalışan Furkancı Ufuk iş yerimden çıkmadan önce beni oyaladı."

7 milyon dolarlık senet

Kaçırıldıktan sonra gözleri bağlı olduğu için nereye götürüldüğünü bilmediğini söyleyen Koray Sarısaçlı 13 gün kendisine işkence edildiğini, salıverilme şartı olarak 7 milyon dolarlık senet imzaladığını ifade etti. Sarısaçlı sözlerine şu şekilde devam etti:

“13 günlük işkencenin sonunda yaklaşık 7 milyon dolarlık senet imzalattılar. Bu senetleri geri alabilmek için bazı mülklerimi üzerlerine geçirdiler. Serbest bırakıldıktan sonra YouTube kanallarına konuşarak sorumlunun onların olmadığını söylememi istediler. Kaburgamı kırdılar, başımı yardılar. Beni nerede tuttuklarını bilmiyorum. Gözlerimi bağlamışlardı. Alparslan Kuytul dün ifadesinde polisin bana baskı yaptığını iddia ediyor. Böyle bir şey yok. Sürekli birileriyle haber göndererek beni tehdit ediyor.”