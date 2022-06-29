Kaçak tarikat yurdunda 12 yaşındaki çocuğa tecavüz

Yine bir kaçak tarikat yurdundan çocuk istismarı haberi geldi. Halk TV'deki köşesinde İsmail Saymaz Yalova'da 12 yaşındaki çocuğa tecavüz edildiğini yazdı.

Saymaz'ın yazısına göre çocuğa yapılan sistematik istismar Yalova'da Kamiller İlim, Kültür ve Çevre Vakfı bünyesinde geçen yıl Eylül ayında kurulan Halil Bağlı Talebe Yurdu'nda gerçekleşti. Öğrenci başına 20 bin TL ücret alındığı söylenirken çocuğun savcılıktaki ifadelerine göre Kuran ve Türkçe dersi veren 26 yaşındaki M.Z. "Keşke benim çocuğum olsan" diyerek mağdur çocuğa yaklaştı. Altı ay sonra da çocuğa yatakhanede diğer çocuklarla uyurken istismarda bulundu. Bu süreç devam ederken çocuk, "Utandığım için ses çıkaramadım" dedi.

Çocuğun en sonunda dayanamadığı için 16 Haziran'da başından geçenleri aşçıya ve yurt arkadaşına söylediğini aktaran Saymaz, çocuğun babasına ulaştığını babasının yurda gittiğini yazdı.

'Yurdun ruhsatı yok'

Baba, M.Z.'nin odasına girmeden önce telefonun ses kayıt sistemini açtı ve istismarı belgeledi. Ardından çocuğuyla birlikte şikayette bulunmak için Emniyete giden baba, yurt müdürü İ.Ö.'nün de yanlarına geldiğini söyledi. Baba şunları anlattı:

"Yurt müdürü yurdun ruhsatı yok, kuruluş aşamasındayız. Sorun çıksın istemiyorum' dedi. Başka çocukların zarar görüp görmediğini sordum. Başka bir çocuğa da tecavüz ettiğini söylediğimde 'Bu çocuğun ismini verme, akrabam olur. Kimse bilmesin' dedi. 'Kime tecavüz ettiyse ortaya çıkması için herkesin ismini söyleyeceğim' dedim."

İstismarcı tutuklandı, yurt müdürü serbest

Yalova Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü mezunu olduğunu anlatan 26 yaşındaki M.Z., çocukların Eylül'den beri yurtta kaldığını ancak resmi açılışın bir ay sonra yapılacağını öne sürdü. Tecavüzü reddeden M.Z., istismarı kabul etti.

M.Z. tutuklanırken yurt müdürü İ.Ö. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.