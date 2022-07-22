Kaçak maden ocağında iş cinayeti: Bir işçi yaşamını yitirdi

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bulunan ve kaçak olarak işletilen maden ocağında, sabah saatlerinde göçük meydana geldi. Göçüğün meydana geldiği sırada çalışmakta olan maden işçisi Satılmış Çamlı, ocakta mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine Türkiye Taşkömürü Kurumu, AFAD ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekipleri tarafından çıkarılan maden işçisinin yaşamını yitirdiği öğrenilirken, maden işçisinin cenazesi Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (İHA)