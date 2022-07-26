Kaçak inşaat yaptıran AKP'li: Meşhur olmak başımıza iş açıyor

Eski AKP Meclis Üyesi Necmettin Şekeroğlu'nun, Kilis'te "büyük ova koruma alanı" olarak ilan edilen bölgeye kaçak villa yaptırdığı ortaya çıkmış, AKP'li Kilis Belediyesi’nin villaları mühürlediği ve 544 bin lira ceza kestiği, buna rağmen Şekeroğlu’nun ve diğer villa sahiplerinin mühürleri sökerek inşaata devam ettiği belirtilmişti. Tarım İl Müdürlüğü tarafından da inşaat sahiplerine toplam 350 bin lira ceza kesilmişti.

Konuya dair açıklamada bulunan AKP'li Şekeroğlu, "Oralarda artık tarım yapılamıyor, inşallah imar barışı çıkar diyoruz, çıkmazsa şeriatın kestiği parmak acımaz" dedi ve inşaatla ilgili bilgileri doğruladı.

'6 tane villa var sadece 1 tanesi bana ait'

Şekeroğlu konuşmasının devamında şunları söyledi:

"İnşaatı durdurduk, mühürlemişlerdi. 6 tane villa var sadece 1 tanesi bana ait. Oğlumun yok. Diğer villa sahiplerinin adını söylersem ayıp olur. 500 metre arka tarafımızda 320 yataklı devlet hastanesi yapılıyor. Oralarda artık tarım yapılamıyor, Belediye 660 mıydı tam aklımda değil, ceza kesti. Tarım İl Müdürlüğü 350 bin lira civarında bir ceza kesti. Oralar Kayalık mevki olarak geçiyordu. Bakanlar kararıyla ova kapsamına alınınca… Bu durumda yüzlerce yapılar var. Geçmişte AK Parti meclis üyeliği yaptım. Şimdi sadece AK Parti’ye oy veriyorum. Meşhur olmak başımıza bazen iş açıyor."