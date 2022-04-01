'Kaçak göçmenlere' ev kiralayanlara 26 bin 750 lira ceza

İçişleri Bakanlığı'nca yürürlüğe sokulan "seyreltme politikası" doğrultusunda, 'kaçak ve yasadışı' şekilde ev kiraya verenlerle, 'kaçak göçmen' barındıran otel ve müesseselere yaptırımlar ağırlaştırıldı.

Milliyet'ten Fatih Zengin'in haberine göre, kontratsız şekilde 15 günün altında günübirlik ve haftalık olarak 'kaçak göçmenlere' ev kiraya veren ve barındıran şahıslara verilen ceza 19 bin 800 liradan 26 bin 750 liraya çıkartılırken, suçun 3 defa mükerrer hale gelmesinde oteller için ruhsat iptali, evler için ise süresiz mühürleme cezası yürürlüğe sokuldu.

İstanbul’da geçtiğimiz yıl 13 bin 648 ev ve daire kiralamasının denetlenirken, 'kanunlara aykırı' kiralandığı belirtilen 758 daireye işlem yapıldı. 694 ev sahibine 19 bin 800’er lira para cezası uygulanıp 687 daire mühürlendi.