'Kaça sattınız bu halkı alçaklar?' davasında beraat kararı

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin AKP’li Meclis Üyesi Ahmet Avcı ve MHP’li Meclis Üyesi İsmail Sevindik’in şikayeti üzerine TKP Samsun İl Başkanı Belma Nur Kartal’a açılan "Kaça sattınız bu halkı alçaklar" davasının ikinci duruşması bugün Samsun 11. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Belma Nur Kartal hakkında beraat kararı verildi.

Mahkeme kararında "Her ne kadar sanık Belma Nur Kartal hakkında katılanlara yönelik 5237 sayılı TCK’nın 125/1,3 a.4 maddesinde düzenlenen kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret suçundan kamu davası açılmış ise de kullanılan sözlerin rahatsız edici kaba ve nezaket dışı hitap niteliğinde olarak ve bu sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek somut fiil isnadı yahut sövme niteliğinde değerlendirilmediği, taşkın yakınma olarak nitelendirildiğinden suçun yasal unsurlarının oluşmadığı anlaşılmakla CMK’nın 223/2-a maddesi gereğince beraatine karar verildi" denildi.

'Çarşambalı çiftçiler beraat etmiştir'

Beraat kararının ardından konuşan Belma Nur Kartal "Ben değil Çarşambalı çiftçiler beraat etmiştir" dedi. Belma Nur Kartal şöyle konuştu:

"Hepinizin malumu olan Çarşamba BES’le ilgili Samsun BŞB Meclisi toplantısından 15 ay sonra AKP ve MHP’li iki meclis üyesinin şikayeti üzerine bana açılan hakaret davasından bu sabah görülen ikinci duruşmayla beraat ettim. Ben o gün büyükşehir belediye meclisinde 'Kaça sattınız bu halkı alçaklar?' sorumun yanıtını alamamıştım.

Neredeyse 100 sayfalık santralle ilgili yaptığım haberleri, belgeleri, birçok meslek odasının itiraz raporlarını, açılan onca davalarını savunma dosyama eklerken, tüm bunlara ve halka rağmen iki patron semirsin diye seçilmiş ve atanmışların eliyle Çarşamba Ovasının nasıl satıldığı sorum da yanıtını bulmuştu aslında…

İlk günden bugüne haykırdık; 'bu dava yöre halkına, ovasına ve geleceğine sahip çıkan tüm yurttaşlarımıza açılmıştır' dedik. Bugün son sözü söylerken de belirttiğim gibi, hakarete uğrayanlar Meclis üyeleri değil, bu karara onay verenler yüzünden bedel ödeyen halkımızdır. Beraat kararı, işte bunun tescilidir. Dolayısıyla, ben değil Çarşambalı çiftçiler beraat etmiştir.

Bu bağlamda bugün karar açıklanırken yanımda olan, dayanışma gösteren ÇARÇED Başkanı Mustafa Deniz’e, ÇARÇED Sözcüsü Murat Şenel’e, SAMÇEP Sözcüsü ve EMO GMYK Üyesi Mehmet Özdağ’a, Emekli-Sen İl yönetiminden Arif Kutlu’ya, Samsun, Kavak, Havza Şahin Dağları Koruma ve Yaşatma Derneği yönetiminden Saydam Bayram’a, Çarşamba BES mücadelesinde hep yanı başımızda gördüğümüz Hamiye Savaş’a, Çarşambalı çiftçilere, bu kentin yüzakı basın emekçisi Gülsüm Atik’e, Sol Parti İl Örgütünden Coşkun Konca ve Gökhan Törener’e, EMEP İl Yönetiminden Mustafa Erkenet’e ve yoldaşlarına, Ovasına ve halkına sahip çıkan TKP Samsun İl Örgütü’ne selam olsun.

'BES’in patronları kaybedecek, halkımız kazanacak'

Ülkemizde yaşanılan süreç gösteriyor ki memleketin her karış toprağı pisliğe bulanmış, aç gözlülük ile her yer talan edilmiştir. Devletin genel yönetiminden yerel yönetimlerine kadar patronların kâr hırsı için neler çevrildiğini, ülkenin üstüne topyekun nasıl çöküldüğünü her hafta izliyoruz. Durum buyken, 'Kaça sattınız bu halkı?' sorumuza ise cevap veremeyeceklerini biliyoruz.

Boyun eğmeyeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz. Şikayetçi oldukları sesimiz patronların değil halkın sesidir. Ne ovamızı patronların kâr hırsına yem ederiz, ne de bu kirli ilişkilere boyun eğeriz. Çarşamba BES’in patronları kaybedecek, halkımız kazanacak."