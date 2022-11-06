Kabine toplantısı yarın yapılacak: Toplantı gündemi belli oldu

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak.

Başörtüsü ve aile düzenlemesi için taslak metnin tamamlandığı bildirilirken, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın muhalefet partileri ile yaptığı görüşmelere ilişkin bir sunum yapması beklendiği aktarıldı.

Enflasyonla mücadele, esnaf ve dar gelirlilere dair atılacak yeni adımlar, Meclis gündemindeki torba yasalar kabinede ele alınacak. Ayrıca doğalgaz yardımı gibi olası destekler üzerinde de konuşulacak. Ayrıca emeklilikte yaşa takılanlar, taşeron ve geçici işçiler ile sözleşmeli memurlara kadro çalışmalarına da devam edildiği aktarıldı.

Toplantıda Rusya-Ukrayna savaşı ve tahıl koridorunda yaşanan krizin aşılması ele alınacak. Türkiye'ye yapılan üst düzey ziyaretler, normalleşme süreci, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği, Türkiye-Yunanistan ilişkileri ve ABD'den F-16 talebi gibi başlıklar da masada olacak.