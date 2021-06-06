Kabine toplantısı NATO zirvesi nedeniyle öne çekildi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Haziran Pazartesi günü yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidiyor.

İki haftada bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın tarihi zirve dolayısıyla öne çekildi. Toplantının 10 Haziran Perşembe günü yapılması kararlaştırıldı.

Kabine toplantısında, Covid-19'a karşı kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından vaka ve vefat sayılarının seyrinin, aşılama sürecindeki son durumun ve yerli aşı çalışmalarının ele alınacağı belirtildi.

Toplantıda, NATO Zirvesi öncesi dış politikaya ilişkin de değerlendirmeler yapılacağı öngörülüyor.

Beyaz Saray ABD Başkanı Joe Biden'ın 14 Haziran'da Brüksel'deki NATO Zirvesi'nde AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini duyurmuştu.