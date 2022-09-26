Kabine bugün toplanıyor: Masada hangi başlıklar var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kabine toplantısı, Erdoğan’ın Özbekistan ve ABD temasları nedeniyle geçtiğimiz hafta yapılamamıştı.

Hürriyet'in haberine göre; Kabinede Erdoğan’ın Şanghay İşbirliği Örgütü ve BM Genel Kurulu kapsamında yürüttüğü temasların detayları ele alınacak. 1 Ekim’de açılacak yeni yasama dönemi öncesinde Meclis’in önündeki düzenlemeler de önemli toplantının başlıkları arasında yer alacak. Rusya ve Ukrayna arasında esir değişiminin ardından Türkiye’nin arabuluculuğunda kalıcı ateşkesin sağlanmasına dönük atılabilecek adımlar kabine gündeminde olacak.

Toplantı sonrası Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.