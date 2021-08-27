Kabil'deki patlamalarda ölü sayısı 90'a yükseldi

CBS'nin bir Afgan Sağlık Bakanlığı yetkilisine dayandırdığı haberine göre, son Kabil patlamalarında ölenlerin sayısı 90'a yükseldi.

Al Arabiya kanalına göreyse saldırı sonucu 158 kişi yaralandı.

Dün iki intihar bombacısı Kabil havaalanı yakınında toplanan kalabalığa saldırmıştı.

Taliban IŞİD'in gerçekleştirdiği saldırıyı kınarken, ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) başında bulunan General Kenneth McKenzie, dün yaptığı açıklamada ABD ordusunun Taliban ile havalimanındaki güvenliği sağlamak için görüşmeler yürüttüğünü söylemişti.