Kabil'de patlamalar: En az 6 ölü

Taliban'ın yönetimindeki Afganistan başkenti Kabil'in batısındaki okullar bölgesinde patlamalar meydana geldi.

Sputnik'in aktardığına göre, patlamalarla ilgili ilk gelen haberlerde en az 6 ölü, onlarca yaralı olduğu belirtildi.

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zadran, Afgan başkentindeki patlamaların Abdul Rahim Şahid Lisesi'nde meydana geldiğini duyurarak "Şii kardeşlerimiz arasında can kayıplarına neden oldu" dedi.

Okulun bulunduğu Kabil'in batısındaki Deşti Berçi bölgesinde ağırlıklı olarak Şii Hazara topluluğu yaşıyor. Şiileri hedef alan IŞİD'in Afganistan kolu, daha önce bu bölgede saldırılar düzenlemişti.