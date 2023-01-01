Kabil'de patlama: Ölü ve yaralılar var

Afganistan'da Kabil Askeri Havalimanı'nın dışında meydana gelen patlamada çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

Haber Merkezi

Afganistan başkenti Kabil'de Kabil Askeri Havalimanı'nın dışında patlama meydana geldi.

Taliban yönetimi, patlamada çok sayıda ölü ve yaralının olduğunu belirtti.

Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.