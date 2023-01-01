Afganistan başkenti Kabil'de Kabil Askeri Havalimanı'nın dışında patlama meydana geldi.
Taliban yönetimi, patlamada çok sayıda ölü ve yaralının olduğunu belirtti.
Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Kabil'de patlama: Ölü ve yaralılar var
Afganistan'da Kabil Askeri Havalimanı'nın dışında meydana gelen patlamada çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.
Haber Merkezi
Afganistan başkenti Kabil'de Kabil Askeri Havalimanı'nın dışında patlama meydana geldi.
Taliban yönetimi, patlamada çok sayıda ölü ve yaralının olduğunu belirtti.
Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.