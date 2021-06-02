Kabil'de iki otobüse bombalı saldırı: En az 12 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün akşam saatlerinde iki otobüse düzenlenen bombalı saldırılarda en az 12 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı.

Kentin batısında Şii nüfusun yoğunlukta olduğu bölgede düzenlenen saldırıları henüz üstlenen olmadı ancak IŞİD'in bölgede sivillere dönük saldırılar düzenlediği biliniyor.

Afganistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ilk patlama bölgedeki Hazara nüfusunun önde gelenlerinden Muhammed Muhakkık'ın evinin yakınlarında bir otobüste, yaklaşık bir saat sonra ikinci patlama da bir cami yakınlarından geçen bir otobüste meydana geldi. Patlamalar sırasında iki otobüsün de yolcu taşıdığı kaydedildi.

Öte yandan bir başka patlama da Kabil'in kuzeyinde bir elektrik şebeke istasyonunda meydana geldi. Patlama bölgede ağır hasara yol açtı.

9 Mayıs'ta Kabil'in batısında bir kız okuluna bombalı araçla düzenlenen saldırıda çoğu öğrenci 85 kişi yaşamını yitirmiş, 147 kişi yaralanmıştı.