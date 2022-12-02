Kabil'de Hikmetyar'ın bulunduğu camiye saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'in Darul Aman bölgesindeki Hizb-i İslami Partisi Genel Merkezi'ne silahlı ve bombalı saldırı düzenlendi.
Parti yetkilileri, iki kişinin Hizb-i İslami Partisi Genel Merkezi yerleşkesinde bulunan caminin yakınında cuma namazı sırasında bomba yüklü aracı patlatmalarının ardından içeri girmeye çalıştıklarını bildirdi.
İki saldırganın da kısa sürede öldürüldüğünü ifade eden yetkililer, çıkan çatışmada parti lideri Gülbeddin Hikmetyar'ın 2 korumasının yaralandığını, camide bulunan Hikmetyar'ın saldırıdan yara almadan kurtulduğunu kaydetti.
Görgü tanıkları ise saldırganlarla yaşanan çatışmada Hikmetyar'ın 2 korumasının yaşamını yitirdiğini öne sürdü.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Samangan'daki saldırıda 19 kişi yaşamını yitirdi
Öte yandan Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), dün Afganistan'ın kuzeyindeki Samangan vilayetindeki bir medresede öğle namazı sırasında meydana gelen şiddetli patlamada en az 19 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.