Kabil'de Hikmetyar'ın bulunduğu camiye saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

Afganistan'ın eski Başbakanı ve Hizb-i İslami Partisi Lideri Gülbeddin Hikmetyar bugün partisinin genel merkezi içinde yer alan camiye düzenlenen saldırıdan yara almadan kurtuldu.

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Afganistan'ın başkenti Kabil'in Darul Aman bölgesindeki Hizb-i İslami Partisi Genel Merkezi'ne silahlı ve bombalı saldırı düzenlendi.

Parti yetkilileri, iki kişinin Hizb-i İslami Partisi Genel Merkezi yerleşkesinde bulunan caminin yakınında cuma namazı sırasında bomba yüklü aracı patlatmalarının ardından içeri girmeye çalıştıklarını bildirdi.

İki saldırganın da kısa sürede öldürüldüğünü ifade eden yetkililer, çıkan çatışmada parti lideri Gülbeddin Hikmetyar'ın 2 korumasının yaralandığını, camide bulunan Hikmetyar'ın saldırıdan yara almadan kurtulduğunu kaydetti.

Görgü tanıkları ise saldırganlarla yaşanan çatışmada Hikmetyar'ın 2 korumasının yaşamını yitirdiğini öne sürdü.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Samangan'daki saldırıda 19 kişi yaşamını yitirdi

Öte yandan Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), dün Afganistan'ın kuzeyindeki Samangan vilayetindeki bir medresede öğle namazı sırasında meydana gelen şiddetli patlamada en az 19 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

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