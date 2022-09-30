Kabil'de eğitim enstitüsüne intihar saldırısı: 19 ölü, 27 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir eğitim enstitüsüne düzenlenen intihar saldırısında en az 19 kişi yaşamını yitirdi, 27 kişi yaralandı.

Afganistan polis sözcüsü Halil Zadran tarafından yapılan açıklamada Cuma günü erken saatlerde, Kabil'in batısında Şii Hazara azınlığının yoğun olarak yaşadığı Deşti Berçi mahallesinde meydana gelen patlamanın intihar saldırısı sonucu gerçekleştiği belirtildi.

Düzenlenen intihar saldırısında yaşamını yitiren ve yaralananlar arasında üniversiteye giriş sınavına hazırlanmakta olan çok sayıda kız ve erkek öğrenci olduğu bildirildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.