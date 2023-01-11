Afganistan başkenti Kabil'de Dışişleri Bakanlığı binası yakınlarında büyük bir patlama meydana geldiği bildirildi.
El Cezire, patlama sonucunda birçok can kaybı yaşandığından endişelenildiğini aktardı.
Nihan Bayraktar
Dış Haberler
Dış Haberler
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Kabil'de büyük patlama
Afganistan başkenti Kabil'de Dışişleri Bakanlığı binası yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi.
Haber Merkezi
Afganistan başkenti Kabil'de Dışişleri Bakanlığı binası yakınlarında büyük bir patlama meydana geldiği bildirildi.
El Cezire, patlama sonucunda birçok can kaybı yaşandığından endişelenildiğini aktardı.