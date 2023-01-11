Kabil'de büyük patlama

Afganistan başkenti Kabil'de Dışişleri Bakanlığı binası yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi.

Haber Merkezi

Afganistan başkenti Kabil'de Dışişleri Bakanlığı binası yakınlarında büyük bir patlama meydana geldiği bildirildi.

El Cezire, patlama sonucunda birçok can kaybı yaşandığından endişelenildiğini aktardı.

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