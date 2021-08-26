Kabil Havalimanı'nda patlamalar: En az 13 kişi yaşamını yitirdi

Afganistan'da Kabil Havalimanı'nda en az iki meydana geldi. İlk patlamanın havalimanının Abbey kapısında, ikinci patlamanınsa Baron Hotel yakınlarında olduğu belirtildi.

Patlamalar sonrası silah sesleri duyuldu.

Pentagon Sözcüsü John Kirby de Twitter hesabından yaptığı paylaşımla patlamayı doğruladı. Kirby "Kabil havalimanı dışında bir patlama olduğunu teyit edebiliz. Kayıplar şu aşamada belirsiz" dedi.

CNN'in haberine göre ABD'li yetkililer patlamaya intihar saldırısının yol açtığını belirtti.

ABD Büyükelçiliği vatandaşlarına derhal havalimanını terk etmeleri çağrısı yapmıştı. ABD Başkanı Joe Biden daha önce yaptığı açıklamada havalimanına IŞİD saldırısı olabileceğini ileri sürmüştü.

AA: Kabil'de şiddetli bir patlama daha meydana geldi

Anadolu Ajansı Kabil'de üçüncü bir patlama daha olduğunu duyurdu.

Pentagon: Birkaç ABD askeri ölenler arasında

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yaptığı açıklamada Kabil Havalimanı'ndaki "kompleks saldırıda" bir dizi ABD askerinin de yaşamını yitirdiğini duyurdu. Bakanlık ölen askerlerin sayısına dair net bir açıklama yapmadı. Öte yandan Wall Street Journal ve Reuters'ın haberlerine göre saldırıda en az 4 ABD askeri öldü, 3 ABD askeri de yaralandı.

Taliban'dan saldırıya kınama

Taliban Sözcüsü Süheyl Şahin, Kabil Havalimanı'nda meydana gelen saldırıya ilişkin 'şeytani çevreler kesinlikle durdurulacak' diyerek saldırıyı kınadıklarını açıkladı.

Şahin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "İslam Emirliği, ABD kuvvetlerinin güvenlikten sorumlu olduğu bir bölgede meydana gelen Kabil havaalanındaki sivillerin bombalanmasını şiddetle kınıyor." dedi.

MSB: İki patlama oldu, birliğimizde zayiat yok

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kabil Havaalanı dışında iki patlama olmuştur. Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur" denildi.

İkinci patlama

Fransa'nın Afganistan Büyükelçisi David Martinon da havalimanında ikinci bir patlama olduğunu duyurdu. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Martinon havalimanı kapılarından uzak durma çağrısı yaptı.

Pentagon Sözcüsü Kirby de daha sonra Twitter'dan yaptığı paylaşımda Abbey Kapısı'na yakın bir mesafede bulunan Baron Hotel yakınında "en az" ikinci bir patlamada daha olduğunu teyit ettiklerini söyledi.

En az 13 ölü, çok sayıda yaralı

El Cezire'nin aktardığına göre bir Taliban güvenlik sözcüsü, patlamada aralarında yabancıların ve çocukların da bulunduğu en az 13 kişinin yaşamını yitirdiğini, Taliban güvenlik görevlilerinin yaralandığını belirtti.

Kanal, Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid'in iki ayrı patlamada yaralananların sayısını 52 olarak bildirdiğini duyurdu.

Kabil'de bir acil durum hastanesi ise sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda hastaneye yaklaşık 60 yaralının getirildiğini bildirdi.

Reuters muhabiri: Yaralılar arasında ABD askerleri de var

Reuters'ın Pentagon muhabiri, ismi açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde patlamada yaralananlar arasında ilk belirlemelere göre en az 5 ABD askeri olduğunu bildirdi.

İngiltere: Kayıplar arasında personelimiz yok

İngiltere Savunma Bakanlığı, Kabil'deki askeri ve hükümet personelinden patlamada ölen ya da yaralanan olmadığını duyurdu.