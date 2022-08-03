Kabe'nin etrafındaki bariyerler 2,5 yıl sonra kaldırıldı

Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde yer alan Kabe’nin etrafındaki bariyerler kaldırıldı.

Haber Merkezi

Suudi Arabistan’da 2,5 yıl aradan sonra Kovid-19 salgınıyla mücadele çerçevesinde Kabe’nin etrafına yerleştirilen bariyerlerin kaldırılması ile Müslümanların yeniden Kabe’ye dokunmasına izin verildi.
 