Suudi Arabistan’da 2,5 yıl aradan sonra Kovid-19 salgınıyla mücadele çerçevesinde Kabe’nin etrafına yerleştirilen bariyerlerin kaldırılması ile Müslümanların yeniden Kabe’ye dokunmasına izin verildi.
Kabe'nin etrafındaki bariyerler 2,5 yıl sonra kaldırıldı
Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde yer alan Kabe’nin etrafındaki bariyerler kaldırıldı.
Haber Merkezi
Suudi Arabistan’da 2,5 yıl aradan sonra Kovid-19 salgınıyla mücadele çerçevesinde Kabe’nin etrafına yerleştirilen bariyerlerin kaldırılması ile Müslümanların yeniden Kabe’ye dokunmasına izin verildi.