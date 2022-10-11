JPMorgan CEO'su: ABD 6-9 ay içinde resesyona girecek

ABD'nin en büyük bankası olan JPMorgan Chase'in CEO'su Jamie Dimon, ABD ve küresel ekonomilerin 2023'te büyük olasılıkla resesyona gireceğini söyledi. Dimon, ABD ekonomisinin şu anda "aslında hâlâ iyi durumda" olduğunu belirtti ve tüketicilerin 2008 krizine göre muhtemelen daha iyi durumda olacağını söyledi.

HT Bloomberg'in aktardığına göre Dimon, dün Londra düzenlenen JPM Techstars konferansında konuştu. Alarm zillerini çalan göstergeler arasında kontrolden çıkan enflasyonun etkisi, faiz oranlarının beklenenden fazla artması, niceliksel sıkılaştırmanın bilinmeyen etkileri ve Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını göstererek şunları söyledi:

"Bunlar, ABD'yi ve dünyayı iteceğini düşündüğüm çok, çok ciddi şeyler. Demek istediğim, Avrupa zaten resesyonda ve muhtemelen ABD'yi altı ila dokuz ay sonra bir tür resesyona sokacaklar.”