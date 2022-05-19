José Martí 127. ölüm yıldönümünde Ankara'da anıldı

José Martí'nin Küba halkının İspanyol sömürgeciliğinden kurtuluşu için verilen mücadelede savaş meydanında hayatını kaybetmesinin 127. yıldönümü bugün.

Küba Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve José Martí Küba Dostluk Derneği bugün Ankara Çankaya'da bulunan José Martí Parkı'nda bir anma gerçekleştirdi.

Brüksel’de gerçekleştirilmesi planlanan Küba karşıtı zirvenin ve Avrupa Parlamentosu tarafından desteklenen Küba karşıtı manevraların da kınandığı anmada Küba Cumhuriyeti Kültür Ateşesi Luis Javier Cabañas Büyükelçilik adına bir konuşma gerçekleştirdi.

Cabañas'ın konuşması şöyle:

"Büyük önderimiz José Martí'nin düşman kurşunlarıyla vurulduğu ve ölüm tarafından ölümsüzlüğün kapılarının açıldığı 19 Mayıs 1895'in üzerinden 127 yıl geçti.

Bir adam öldü ve ardı ardına gelen Kübalı nesillere devrimin zaferini elde etme, onu mükemmelleştirme ve sürekli emperyalist saldırganlıktan korumayı da kapsayan zorlu kurtuluş mücadeleleri yolunda rehberlik eden bir sembol doğdu.

Bizler, Küba topraklarının devrimcileri, Martí'den insan ve vatan için taşan sevgiyi, özgürlük ve adalet tutkusunu, her şeyden önce ulusun kimliğini ve egemenliğini koruma kararlılığını aldık. Martí'den, insanın haysiyet ve nezaketine yönelik inancını, insanlara olan sınırsız güvenini miras aldık. Martí'den zorbalığın ve müdahalenin reddini öğrendik.

Onun fikirleri ve düşünceleri bugün her zamankinden daha fazla geçerliliğe sahip ve ABD hükümetinin Küba'da toplumsal bir huzursuzluğu kışkırtmak amacıyla teşvik ettiği sürekli eylemlere karşı mücadelemize rehberlik ediyor. Martí'yi savaşta düşüşünün 127. yıldönümünde sadık mirasçıları, eserlerinin onurlu devamcıları ve sosyalizmin sadık savunucuları olarak saygıyla anıyoruz.

Küba’nın büyük kahramanı ile Türkiye Cumhuriyeti'nin babası Mustafa Kemal Atatürk arasındaki tarihsel benzerlikleri hatırlamak yerinde olacaktır. Küba’nın büyük devrimcisi, Mustafa Kemal’in doğumuna atfedilen günde, bir 19 Mayıs gününde öldü. Atatürk Türk bağımsızlık savaşını Marti'nin düşüşünden 24 yıl sonra, 19 Mayıs günü başlattı. Her iki vatansever de aynı sloganı, 'ya Bağımsızlık ya Ölüm' sloganını bayrak edindi.

Küba ve Bizim Amerika'nın bu büyük şahsiyetini anmak için bir araya geldiğimiz bu törende bize katıldığınız için teşekkür ederiz."

'Marti’nin gösterdiği yol güncel ve çok değerli'

José Martí Küba Dostluk Derneği adına konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Nahide Özkan da, "Emperyalist müdahalelerle bir türlü huzura kavuşamayan Latin Amerika halkları için Marti’nin gösterdiği yol hâlâ güncel ve çok değerli" dedi.

Özkan'ın konuşması şöyle:

"Küba bağımsızlık mücadelesinin büyük önderi Jose Marti’nin 127. ölüm yıldönümünde bir araya geldik bugün. Jose Marti sadece Küba halkı için değil aynı zamanda Latin Amerika’daki tüm halklar için de bir bağımsızlık sembolüdür. 'Bizim Amerikamız' makalesi hala belleklerimizde. Emperyalist müdahalelerle bir türlü huzura kavuşamayan Latin Amerika halkları için Marti’nin gösterdiği yol hala güncel ve çok değerli.

Küba halkının Marti’nin değerlerine sahip çıkıp günlük yaşamlarının birer parçası haline getirdiklerini her gün yeniden gözlemleme şansı buluyoruz. 'Vatan insanlıktır' diyerek COVID19 pandemisinin en zorlu günlerinde dünya halklarının yardımına koşan Kübalı sağlık emekçileri insanlık tarihine adlarını en güzel şekilde yazdırmışlardır.

Martici değerleri sosyalizmin evrensel değerleriyle başarılı bir şekilde harmanlayan Küba halkı, devrimle taçlandırdığı mücadelesinde çok önemli yollar kat etti. İnsanlığın en temel hakları olan sağlık, eğitim, barınma gibi konularda piyasanın hüküm sürdüğü günümüz dünyasında Küba hepimiz için bir fener olmaya devam ediyor.

Küba halkının sosyalist devrimini korumadaki kararlılığına, ısrarına geçtiğimiz 1 Mayıs’ta bir kez daha şahit olduk. José Martí’den aktaracak olursak; hiçbir şekilde fikirlerin köleliği anlamına gelmeyecek olan düşünce birliği, bütün siyasi programların başarısının vazgeçilmez bir koşuludur. Küba halkı bu düşünce birliğine ve siyasal birliğe sahiptir. Buradan ilan ediyoruz ki, Türkiyeli Küba dostları, egemen Küba halkının iradesini yok sayan her türlü girişimin karşısında olacaktır. Sosyalist Küba’nın yoluna sağlam ve büyük adımlarla devam edeceğinden şüphemiz yok.

İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen ekonomik, mali ve ticari abluka geri dönüşsüz bir şekilde derhal ortadan kaldırılmalıdır. İnsanlığa karşı sayısız suç işleyen ABD emperyalizmi göstermelik adımlar atarken Küba’yı istikrarsızlaştırmayı hedefleyen birtakım planlar peşinde koşmak yerine Küba halkının iradesine saygı duymayı öğrenmek zorundadır.

Bugünkü saygı duruşumuz vesilesiyle Brüksel’de Küba karşıtı bir zirve toplanması çağrısını içeren ve Avrupa Parlamentosu tarafından desteklenen Küba karşıtı manevraları da kınıyoruz. Küba'nın iç işlerine her türlü müdahaleyi şiddetle reddediyoruz.

Küba halkının her türden karşıdevrimci girişimi, egemenliğini yok sayan tüm müdahaleleri boşa düşüreceğinden eminiz.

Yaşasan Küba Yaşasın Sosyalizm

Yaşasın Küba’yla dayanışma"