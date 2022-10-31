Jorge Jesus, Süper Lig tarihine geçti

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin hat-trick yaptığı karşılaşmada İstanbulspor'u 5-2 yendi.

Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si, geride kalan 11 hafta sonunda gol sayısını 34 yaptı. Sarı-Lacivertliler, bu süreçte 3,1 gol ortalamasına ulaşırken Jorge Jesus da lig tarihine geçti.

Opta verilerine göre, Süper Lig tarihinde bir takımın başında 10+ maça çıkan teknik direktörler arasında en yüksek gol ortalaması yakalayan isim Jorge Jesus oldu (34/11).

Fenerbahçe, 103 golle Türkiye rekoru kırdığı 1988-89 sezonunda 11 maç sonunda 23 gole ulaşmıştı.