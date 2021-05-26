Johnson'dan 'kara çarşaf' özrü: 'Posta kutusu kılığında dolaşıyorlar' demişti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, kara çarşaflı kadınlar hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle özür dilediğini açıkladı.

Johnson, 2018'da yayınlanan bir köşe yazısında, kara çarşaflı kadınlar için "posta kutusu kılığında dolaşıyorlar" demiş ve görünüşlerini banka soyguncularına benzetmişti.

Johnson'un bu sözlerine ilişkin Muhfazakar Parti'nin oluşturduğu bir raporda yer alan açıklamasında, yazıda "Müslüman kadınların giyim özgürlüğünü savunduğunu" söyledi.

Johnson, "Söylediğim sözlerin insanları incittiğini biliyorum. İnsanlar benim konumumdaki kişilerden işleri doğru yapmamı bekliyor, ancak gazetecilikte dili özgürce kullanmak gerekir. Sözlerim nedeniyle insanları incittiğim için gerçekten üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Johnson, "Geçmişte kullandığım dili bugün kullanır mıyım? Şu an başbakan olduğuma göre, kullanmam" diye konuştu.

Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu bünyesinde görev yapan profesör Swaran Singh tarafından hazırlanan rapordaysa, Muhafazakar Parti'nin İslam karşıtı ayrımcı dilin "parti içinde sorun olmaya devam ettiği" kaydedildi.