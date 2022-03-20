Johnson: Zelenskiy ve ailesine sığınma hakkı verilmesi gündeme geldi, Zelenskiy istemedi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Sunday Times gazetesine verdiği demeçte Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy ile düzenli olarak konuştuğunu ifade etti.

Sputnik'in aktardığına göre, Zelenskiy ve ailesine İngiltere'de sığınma hakkı verilmesinin görüşüldüğünü açıklayan Johnson, Zelenskiy'in ülkesinde kalma konusunda kararlı olduğunu söyledi.

Çin'e 'Rusya'yı kına' çağrısı

Rusya'ya yaptırımlar konusunda tarafsız kalmak istediğini ifade eden Çin'e de seslenen ve Rusya'yı kınamasını isteyen Johnson, Ukrayna'da yaşananları "aktif ya da pasif olarak hoş gören insanların politik açıdan kendilerini küçük düşürdüklerini" iddia etti.