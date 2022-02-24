Johnson: Rusya'ya daha büyük yaptırımlar uygulayacağız

İngiltere Başbakanı Boris Johnson bugün yaptığı basın açıklamasında, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Avrupa kıtasına savaş açtığını söyledi. Johnson, konuşması öncesinde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştüğünü ve İngiltere'nin desteklerini ilettiğini söyledi.

'İngiltere Ukrayna'ya silah gönderen ilk ülkelerden'

Johnson konuşmasında, "Rusya Devlet Başkanı Putin, Avrupa kıtamızda savaşı başlattı. Hiçbir provokasyon ve inandırıcı bir mazeret olmaksızın dost bir ülkeye saldırdı. Tamamen masum bir nüfusun üzerine sayısız füze ve bomba yağıyor, karadan ve havadan büyük bir istila sürüyor. Ukrayna, on yıllardır özgürlük, demokrasi ve kendi kaderini seçme hakkının tadını çıkaran bir ülkedir. Biz bu özgürlüğün yok edilmesine izin veremeyiz. Sadece uzağa bakamayız ve bakmayacağız. Bunun nedeni, son aylarda Rusya'nın gözünü korkutmasına o kadar çok kapılmadık, İngiltere, Avrupa'da Ukraynalılara yardım etmek için savunma silahları gönderen ilk ülkelerden biri oldu. Diğer müttefikler de şimdi aynısını yaptı ve önümüzdeki günlerde elimizden gelenin fazlasını yapacağız" dedi.

Rusya'ya yeni açıklanacak ekonomik yaptırımlar

İngiltere Başbakanı, Rusya'ya ekonomik yaptırımlar açıklayacaklarını belirterek, "Bugün, müttefiklerimizle birlikte, Rus ekonomisini sekteye uğratmak için zamanında tasarlanmış büyük bir ekonomik yaptırım paketi üzerinde anlaşacağız. Ve bu amaçla, Putin'e çok uzun süredir batı siyaseti üzerinde hakimiyet sağlayan Rus petrol ve gazına olan bağımlılığı toplu olarak durdurmalıyız. Misyonumuz belli. Vladimir Putin'in bu iğrenç ve barbar girişimi diplomatik, politik, ekonomik ve nihayetinde askeri olarak başarısızlıkla sonuçlanmalıdır" diye ekledi.

'Rus diktatörü Ukrayna'ya boyun eğdiremeyecek'

Johnson, "Ve önümüzdeki aylar acımasızsa ve özgürlük alevi sönüyorsa, Ukrayna'da yeniden parlayacağını biliyorum çünkü tüm bombaları, tankları ve füzeleri için Rus diktatörünün asla boyun eğdireceğine inanmıyorum. Ukraynalıların ulusal duyguları ve ülkelerinin özgür olması gerektiğine dair tutkulu inançları sağlam" dedi.

Boris Johnson, İngiltere'nin Ukrayna'yı her daim savunacağını söyledi.