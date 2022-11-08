John Lennon'ın katili Chapman: Yanlış olduğunu biliyordum ama şöhreti istiyordum

Beatles grubunun üyelerinden John Lennon’ı öldüren Mark David Chapman, 'gerçekleştirdiği eylemin yanlış olduğunu bildiğini ancak şöhreti çok fazla istediğini' söyledi.

Sky News'in haberine göre; 12 kez şartlı tahliye başvurusu reddedilen Chapman, insan yaşamına müdahale etmenin küresel sonuçları olsa da bunu önemsemediğini söyledi.

Chapman, şartlı tahliye kuruluyla yapılan duruşmada şunları söyledi:

"Lennon'ı öldürme kararım, her şeye karşı verdiğim büyük cevaptı. Artık bir hiç olmayacaktım. Ne yaptığımı, yaptığım şeyin kötü ve yanlış olduğunu biliyordum. Ama şöhreti o kadar çok istiyordum ki her şeyimi vermeye, bir insan canını almaya hazırdım. Bu kalbimde olan bir kötülüktü.

'Biri olmak' istiyordum ve hiçbir şey bunu durduramayacaktı. Her yerde birçok insanı incittim ve biri benden nefret etmek isterse, sorun değil, anlıyorum."

Kurul, Chapman'ın tahliye başvurusunu reddetti. Chapman’ın bir sonraki tahliye talebinin, Şubat 2024’te tahliye kurulunda görüşülmesinin planlandığı aktarıldı.