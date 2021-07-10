Joe Biden, McDonald's ve Burger King'i hedef aldı: Ne koyuyorsunuz bu burgerin içine?

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin en büyük fast food zincirleri Burger King ve McDonald's'la, büyük şirketler tarafından kullanılan ve bir şirketin çalışanlarının bir rakip için çalışmasını engelleyen "rekabet karşıtı" maddelerini sona erdiren bir yürütme emrini imzalamadan hemen önce dalga geçti.

Cuma günü Beyaz Saray Devlet Yemek Odasında konuşan Biden, kendisini Amerika'nın rekabet yasalarını savunacak olan "gururlu bir kapitalist" olarak tanımladı. 26 yaşındaki isimsiz bir çalışanın, rekabet etmeme şartı nedeniyle daha yüksek ücret teklif eden başka bir şirket için şirketinden ayrılamaması örneğini verdi. "Onun yerinde olduğunuzu hayal edin. Kendinizi güçsüz, saygısız, zorbalığa uğramış, kapana kısılmış hissedersiniz. Bu doğru değil” diyen Biden, McDonald's ve Burger King'le şu ifadelerle dalga geçti:

“... Ya da McDonald's sözleşmelerinde maddeler vardı: McDonald's'a gitmek için Burger King'i bırakamazsınız. Haydi oradan. O köftenin içinde ne olduğuna dair bir ticari sır var mı?”

Beyaz Saray, bazı ABD işletmeleri tarafından kullanılan "rekabet karşıtı uygulamaları" hedef alan yeni bir yürütme emriyle ABD ekonomisine “adil rekabeti” geri getirmeye çalışıyor.

Yeni düzene göre, Adalet Bakanlığı ve Federal Ticaret Komisyonu (FTC), birleşme ve satın almaları daha dikkatli bir şekilde gözden geçirecek ve Facebook ve Apple gibi büyük teknoloji tröstlerinin "rekabet endişelerini gidermek" için kurallar yayınlayacak. "Anti-tekel" grubuna göre, Amerikan Ekonomik Özgürlükler Projesi, rekabet eksikliği her sıradan ABD ailesine yılda yaklaşık 5.000 dolara mal oluyor.

Joe Biden dün sosyal medya üzerinden "Açık konuşayım: Rekabetsiz kapitalizm, kapitalizm değildir. Bu sömürüdür" şeklinde ilginç bir beyanda bulundu.