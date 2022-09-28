JMKDD'den halk koşusu: 'Che ile koşuyoruz'

José Martí Küba Dostluk Derneği (JMKDD) Che Guevara’nın ölümünün 55. yıldönümü nedeniyle düzenlenen halk koşusuna çağrı yaptı.

Dernek koşuyu şöyle duyurdu:

"Küba Devrimi’nin tarihsel önderlerinden Comandante Che Guevara’nın ölümünün 55. yıldönümünde Küba Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği öncülüğünde bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceğimiz 'Che ile Koşuyoruz' Halk Koşusu’na tüm Küba dostlarını bekliyoruz.

Ölümünün 55. yıldönümünde Che'nin değerleriyle bir araya geleceğiz, koşacağız, Küba'ya dayanışmamızı ve selamlarımızı ileteceğiz."