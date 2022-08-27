JES'e direnen Mezeköy'e girişi yasaklamıştı: Kaymakam hakkında suç duyurusu

Aydın’daki sendika ve demokratik kitle örgütü temsilcileri, JES’e karşı direnen Mezeköy’e giriş çıkışı yasaklayan Köşk Kaymakamı Tuğba Polat hakkında suç duyurusunda bulundu. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığına verilen şikâyet dilekçesinde Kaymakam Polat, “görevi kötüye kullanma ve zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşmakla” suçlandı.

BirGün'deki habere göre, şikâyet dilekçesinde, Mezeköy'de JES faaliyetleri için köylülerin tarla ve bahçeleriyle ilgili olarak acele kamulaştırma işlemi yapıldığı ve bu şekilde köylülerin topraklarına el konulduğu belirtildi.

Dilekçede, “Topraklarına el konulan köylüler, JES sondajlarına karşı hukuk mücadelesi başlatmışlardır. Bu mücadele kapsamında 23.08.2022 günü özel mülk arazilerinde etten duvar örerek; şirket araçlarının geçişine izin vermemişlerdir. Bunun üzerine köylüler, gecenin ilerleyen saatlerinde kolluk görevlileri tarafından zor kullanılmak suretiyle dağıtılmışlardır. Dağıtılma esnasında kolluk görevlilerince köylülere karşı görevin gerektirdiği ölçünün dışında kuvvet kullanılmış; köylüler darp edilerek, gözaltına alınmışlardır. Bu şekilde kolluk amir ve görevlileri 'Zor Kullanma Yetkisine İlişkin Sınırın Aşılması' suçunu işlemişlerdir” ifadeleri kullanıldı.

'Anayasa hiçe sayıldı'

Köylülerin gözaltına alındığı gün, Köşk Kaymakamlığının da, “kamu düzeni ve genel güvenliğin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması kişi ve gruplar tarafından sosyal medya platformları ve basın yayın organları üzerinde belirtilen kamulaştırmaya tepki gösterildiği şeklinde” gibi gerekçelerle Mezeköy’e giriş ve çıkışları 7 gün boyunca yasakladığına dikkat çekilen dilekçede, şunları dile getirildi:

"Kaymakamlık kararı ile Anayasa hiçe sayılmıştır. Köylülerin 'barışçıl toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkı, ifade özgürlüğü, örgütlenme hakkı, etkin bir yargı yoluna başvurma hakkı, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı, mülkiyet hakkı' ağır şekilde ihlal edilmiş; böylece Kaymakamlık Yetkilileri görevlerini kötüye kullanmışlardır.

Kaymakamlık kararının uygulanmasında ayrımcılık yapılmış; milletvekili, baro başkanı gibi yetkililerin köye girişine izin verilirken, vatandaşlar, çevre ve ekoloji dernek üyeleri, sivil toplum örgütü üyeleri ile avukatların girişine izin verilmemiştir. Kaymakamın bu şekilde Anayasa'nın ‘eşitlik ilkesi’ ile ‘ayrımcılık yasağı’na aykırı davranılarak ‘görevi kötüye kullanma’ suçu işlemiştir. Yine Aydın Emek ve Demokrasi Platformu tarafından Mezeköy Köyü’nde basın açıklaması yapmak istemişler; fakat kolluk görevlileri, kaymakamlık kararını gerekçe göstererek platform üyelerini köye almamıştır. Bu şekilde platform üyelerinin Anayasa'da koruma altına alınan 'seyahat özgürlükleri' engellenerek, 'görevi kötüye kullanma' suçu işlenmiştir."