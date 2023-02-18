Jeoloji mühendislerinin raporuna kimse dönüş yapmamış: Belediyeler, Erdoğan, Kılıçdaroğlu...

Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan, aktif fay hattı üzerinde bulunan 24 ilin 18’i ile ilgili rapor hazırlayıp, 2022'de tüm ilgili belediyelere, bakanlıklara, Cumhurbaşkanı ve parti genel başkanlarına gönderdiklerini söyledi.

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı'ya konuşan Alan, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen illere de raporun gönderildiğini aktardı.

Hatay Belediyesi'ne de raporu gönderdiklerine dikkat çeken Alan, hiçbir kurum ve kişiden geri dönüş olmadığının altını çizdi.

Alan, şöyle konuştu:

"Depremin ana üssü Kahramanmaraş olduğu için zannediyorum tartışma Kahramanmaraş Belediye Başkanı üzerine odaklandı. Maalesef Maraş da ilgilenmedi, Hatay da, Bolu da, Sakarya da, Eskişehir de, Balıkesir de Muğla da…

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a da gönderdik, Devlet Bahçeli’ye de; Meral Akşener’e de, Kemal Kılıçdaroğlu’na da…

Raporlarımıza internet üzerinden ulaşmak mümkün. Biz olacak depremle ilgili çok somut uyarı yapıp, önlemleri sıraladık…"