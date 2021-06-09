Jen Psaki: Biden 50 yıldır Putin'le görüşmeye hazırlanıyor

ABD Başkanı Joe Biden, bu hafta G7 ve NATO zirvelerine katılmak ve ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le 16 Haziran'da Cenevre'de görüşmek üzere Avrupa'ya gidiyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki Salı günü düzenlediği brifingde, Biden'ın Putin de dahil olmak üzere bu hafta yabancı liderlerle yapacağı görüşmeye hazırlanmak için "50 yıl" harcadığını söyledi.

Biden'ın ilk yurtdışı gezisi öncesinde brifinglerde ne kadar zaman harcadığıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Psaki, alaycı bir şekilde tüm siyasi kariyerini bu temelde geçirdiğini söyledi.

Psaki, "50 yıldır hazırlandığını söyleyeceğim" dedi. "(Biden) Dünya sahnesine çıktı. Başkan Putin'i, NATO'da görüşeceği ve G7'de görüşeceği liderler de dahil olmak üzere bu liderlerin birçoğunu on yıllardır tanıyor." dedi.

Biden, Cornwall'daki G7 zirvesi öncesinde 10 Haziran'da İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile el sıkışacak, bunu 14 Haziran'da Brüksel'de NATO üyeleriyle bir toplantı ve ardından ABD-AB zirvesi takip edecek.

Biden daha sonra Putin'le ilk zirvesi için Cenevre'ye gidecek.