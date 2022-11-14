Jeffrey: ABD, DSG’nin elindeki silahlar için Ankara’ya söz verdi

ABD'nin eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Rojava Özerk Yönetimi'ne yakın bir medyaya verdiği demeçte ABD ile DSG, ABD ile Türkiye arasındaki ilişkiler ve Suriye'deki siyasi çözüm hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Rudaw'ın aktardığı habere göre Suriye'de Amerikan kuvvetlerinin varlığının yasal olduğunu ve IŞİD'e karşı mücadele için burada bulunduğunu söyleyen Jeffrey, "Amerika Suriye'den çıkarsa IŞİD'e karşı mücadele zayıflar, İran ve Rusya'nın Suriye'deki varlığı güçlenir. IŞİD'e karşı savaş bitmedi ve devam ediyor" dedi.

Jeffrey, “PKK'nin zaman zaman Rojava topraklarından Türkiye'ye saldırdığını” söyleyerek, "Belki DSG Suriye'nin kuzeyinden Türkiye'ye saldırmıyor ama PKK Türkiye’ye karşı bazı faaliyetler yürütülüyor" diye konuştu.

Türkiye’nin Suriye ve Irak'ta PKK'ye karşı politikasını değiştirmeyeceğini belirten ABD’li eski yetkili, ancak DSG’nin Washington'un ortağı olmaya devam edeceğini kaydetti.

James Jeffrey, ABD'nin Ankara'ya garanti verdiğini belirterek, "ABD Ankara'ya DSG'ye verilen silahların Türkiye'ye karşı kullanılmayacağı ve Suriye'nin kuzeyinden saldırı yapılmayacağına dair söz verdi” diye konuştu.

Jeffrey, "ABD'nin Suriye'deki ilk hedefi, Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararına göre adım adım bir çözümdür. Bu karara göre savaş durdurulmalı, mülteciler geri dönmeli ve tüm yabancı güçler Suriye'yi terk etmeli” dedi.

ABD’li yetkili, "Putin bu çözümü Mayıs 2019'da reddetti, bu yüzden Trump savaşın olduğu gibi kalmasını istedi ve iki taraf da kazanamadı” diye ekledi.