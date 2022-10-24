Japonya'da tarikat bağlantılarıyla nedeniyle bakan istifa etti

Japonya'da 2012-2020 dönemini kapsayan göreviyle "ülkenin en uzun süreli başbakanı" unvanına sahip Şinzo Abe'nin suikastının siyasi yankıları devam ediyor.

Japonya Ekonomik Canlanmadan Sorumlu Devlet Bakanı Daişiro Yamagiwa, Birleşme Kilisesi (FFWPU) adıyla tanınan Moon Tarikatı'na başkanlık eden Hak Ja Han ile 2019'da fotoğraf çektirdiğini itiraf etti. Kiliseyle bağlantısı saptanan ve kamuoyunun kendisine yönelttiği sorulara şüpheli cevaplar veren Bakan Yamagiwa, Başbakan Fumio Kişida ile bir araya geldi.

Yamagiwa, Japonya Başbakanı Kişida'ya, hükümete yönelik sorun oluşturma niyeti taşımadığını dile getirerek, kabineden istifasını içeren mektubu sundu.

Başbakan ve LDP Genel Başkanı Fumio Kişida, istifa eden Yamagiwa'nın yerine görevlendirilecek yeni bakanın hafta içinde görevine başlayacağını söyledi.

179 milletvekilinin, FFWPU ve yakın kuruluşlarla ilişkisi

Meclis seçimleri arifesinde Abe, 8 Temmuz'da partisinin, batıdaki Nara kentindeki açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma esnasında öldürülmüştü.

Cinayet zanlısı Tetsuya Yamagami, Birleşme Kilisesi (FFWPU) olarak tanınan dini yapılanmaya destek veren mesaj yayımladığı gerekçesiyle Abe'ye kin beslediğini belirtmişti. Polis sorgusunda zanlı Yamagami'nin, FFWPU'ya yönelik annesinin bağışlarının, ailesini iflas ettirdiğini savunması sonrası Japon kamuoyu, siyaset-kilise ilişkilerine yönelmişti.

İktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) içinde yapılan siyaset-kilise soruşturmasında 179 milletvekilinin, FFWPU ve yakın kuruluşlarla ilişkisinin bulunduğu ortaya çıkmıştı. (AA)