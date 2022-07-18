Japonya'da nesli tükenme tehlikesi altındaki 30 deniz kaplumbağası bıçaklandı

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) Kırmızı Listesi'nde yer alan 30 tane yeşil deniz kaplumbağsı boğazından bıçaklanmış bir şekilde bulundu. Nesli tükenmekte olan yeşil deniz kaplumbağaları Perşembe günü, güney Okinava vilayetine bağlı Kumejima adası yakınlarında bulundu.

Deniz kaplumbağalarının bir kısmının hayati tehlikesi sürerken birkaç tanesinin öldüğü belirtiliyor. Okinava Valiliği Polisi Naha Polis Karakolu, olayı araştırmak için olay yerine yerel memurlar gönderdi.

The Mainichi'nin haberine göre Kumejima'nın yerel yöneticileri 14 Temmuz öğleden sonra erken öğleden sonra adanın doğu tarafındaki Maja bölgesinde en az 30 deniz kaplumbağası bulunduğunu açıkladı.

İğne izleri bulundu

Mainichi'ye göre, kaplumbağaların kanaması olduğu ve nefes zorluğu çektiği bildirildi. Kaplumbağaların bir kısmında iğne izi bulunurken, bir kısmı balık tutmak için kullanılan ağlara dolanmış durumda bulundu.

Yeşil deniz kaplumbağaları nesli tükenmekte olan türler olarak kabul edilir ve ayrıca IUCN Kırmızı Listesi'nde yer alır.