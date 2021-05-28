Japonya'da iki kargo gemisi çarpıştı: Bir gemi battı, kayıplar var

Japonya Sahil güvenlik yetkilileri, bir Japon kargo gemisinin Cuma günü erken saatlerde Seto İç Denizi'nde yabancı bir gemiyle çarpıştığını, geminin battığını ve üç kişinin kayıp olduğunu açıkladı.

Ehime açıklarında meydana gelen ve 11.454 tonluk Japon gemisi Byakko ve 2.696 tonluk Marshall Adaları'na kayıtlı kimyasal tanker Ulsan Pioneer'ın karıştığı kaza yerel saatle Perşembe 23.55 civarında bildirildi.

Japon gemisinde 12 mürettebat vardı, 9'u kurtarıldı.

Gemi Cuma günü saat 2.45'te battı. Kimyasal tankerin sekizi Güney Kore'den ve beşi Myanmar'dan olmak üzere 13 mürettebatı vardı ve aralarında ciddi yaralanma bildirilmedi. Gemi pruvasında önemli hasar gördü, ancak yüzer durumda.

Batan Japon gemisi Prens Kaiun Co. isimli şirkete kayıtlıydı. 170 metre uzunluğundaki Byakko otomobil parçaları taşıyordu.